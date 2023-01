C’est le département de la nature et des forêts qui est à l’origine des constats réalisés en juin 2020 ayant débouché sur une sanction administrative de 4000 euros. Celle-ci ayant été contestée, le dossier était abordé au tribunal mi-décembre. “Mes clients sont accusés d’avoir violé le décret relatif aux déchets et d’avoir exploité un centre d’enfouissement technique sans permis, d’avoir valorisé des déchets alors qu’ils ne pouvaient le faire. Mais ce qui a été utilisé dans le cadre du permis unique obtenu pour réaliser cet empierrement, ce ne sont pas des déchets, mais bien des matériaux.”

Pour le conseil du fonctionnaire sanctionnateur, tout comme pour le ministère public, qui demandait la confirmation d’une sanction de 4000 euros, ce qui a été réalisé n’est pas un empierrement en bonne et due forme, mais bien l’entassage de déchets broyés et concassés sur 100 mètres de long, 20 mètres de large et 2 mètres de haut.

Le juge Henrion a confirmé la sanction ce lundi.