Pour venir en aide à sa fille, un papa informaticien hacke les épreuves du CEB

Le parquet de Namur a requis lundi devant le tribunal correctionnel de Namur une peine de prison de 6 mois et une amende de 100 euros, sans toutefois s’opposer à une mesure de faveur ou à une peine autonome de travail, à l’encontre d’un prévenu qui a dérobé et recelé les questions du Certificat d’Etudes de Base (CEB) via des manœuvres de hacking.