Zazie, Louise Attaque, Bigflo et Oli : les premiers noms des Solidarités 2023 dévoilés

Et de poursuivre, au sujet de la politique tarifaire : "Malgré des coûts en constante augmentation, Les Solidarités, dont l’objectif n’est pas le profit mais l’équilibre, continuent à pratiquer une politique tarifaire calculée au plus juste afin de limiter les inégalités en terme d’accessibilité. Pour la première fois, et fait unique pour un festival estival, un tarif spécial sera accordé pour les moins de 18 ans. Il sera même en diminution par rapport aux tarifs pratiqués en 2022. Mais aussi et toujours, la gratuité totale pour les moins de 12 ans."