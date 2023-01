Couvin : le résident d’une institution brûlé sur 30 % du corps par de l’eau bouillante

La victime, autiste profond, a été brûlée au 2e et 3e degré sur 30 % du corps. “Elle a été hospitalisée à l’IMTR, a été placée dans un coma artificiel et son pronostic vital était engagé en raison du risque d’infection lié aux brûlures”, précise le parquet de Namur.

L’éducateur poursuivi en était à sa 7e nuit de travail consécutive et allait finir son service lorsque l’accident a eu lieu. “La petite salle de bain qu’il avait l’habitude d’utiliser étant utilisée par un collègue, il a utilisé la douche d’une autre salle de bain dont la douche était dépourvue de mitigeur. Le résident avait eu la diarrhée, il en avait jusque dans le dos. Il a d’abord voulu le rincer. Lorsqu’il a vu que ça ne serait pas possible, il l’a mis sous la douche. Il faut savoir que cette personne est décrite par tous les éducateurs comme agitée, elle ne se laisse pas facilement faire”, ajoute le ministère public.

”Il bougeait dans tous les sens puis s’est retrouvé bloqué par le tuyau de la douche. Je regrette de ne pas avoir su réagir plus rapidement”, indiquait l’éducateur lors d’une précédente audience.

Les problèmes d’eau étaient récurrents au sein de cette institution. Le parquet de Namur relève qu’entre mai 2015 et avril 2016, 27 problèmes liés à l’eau ont été relevés par des membres du personnel. “Deux ans avant les faits qui nous occupent, un résident s’est brûlé les pieds en entrant dans son bain”, ajoute le ministère public. Une solution avait pu être trouvée par le service technique mais il fallait tout de même attendre quelques secondes avant que l’eau ne soit à la bonne température.

Dans cette affaire d’infraction involontaire qui date d’avant la réforme de la responsabilité pénale des personnes morales, il revient au juge d’examiner qui, de la personne morale ou de la personne physique, a commis la faute la plus lourde. Car elle seule peut être condamnée.

Le parquet de Namur et l’avocat de l’éducateur estiment qu’elle a été commise par l’institution qui n’a pas agi durant plusieurs années alors qu’elle connaissait la problématique liée à l’eau. Une amende de 4.000€ est requise.

A contrario, le conseil de l’institution impute cette faute la plus grave à l’éducateur. “Ce qui nous intéresse, c’est l’état de la situation le 11 mai 2016. À cette date, un compromis avait été trouvé. Il y avait juste un temps d’attente à respecter pour avoir de l’eau à bonne température, c’est tout. Il n’y avait pas d’autres problèmes. Le personnel en avait été informé. Un coordinateur technique avait par ailleurs été engagé et des visites de plombiers et techniciens étaient régulières. ”

Jugement le 28 février.