Encore deux rivières en alerte de crue en Wallonie ce mardi

Météo ce mardi en Belgique : un temps frisquet et nuageux, le pays en alerte orange

Lundi soir, 17 autres cours d'eau étaient toujours en phase de pré-alerte: Lhomme et affluents, l'Ourthe supérieure et inférieure, la Haute Semois, la Basse et Haute Lesse, la Haute Meuse (amont et aval), la Basse Semois, la Haute et la Basse Sambre, le Viroin, la Chiers, la Sûre et leurs affluents.