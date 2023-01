Rétro Presse Photo Namur du 19.01 au 12.02 à la Galerie du Beffroi

La ville indique : “Alors que le Covid et les inondations ont marqué de leur douloureuse empreinte les éditions précédentes, cette Rétro Presse se distingue par une grande variété de sujets abordés et des portraits de personnalités venues de tous horizons, où les visages peuvent enfin s’exprimer sans masque. Mise entre parenthèses durant la crise sanitaire, la culture est au cœur de nombreux reportages photographiques, en témoignent les affiches choisies pour cette Rétro Presse 2022. Elle trouvera une place de choix dans la salle noire de la Galerie du Beffroi à l’occasion du focus organisé pour les 10 ans de “Musiques à tous les étages”, parcours musical insolite qui se déroule en juin durant la Fête de la Musique.”

Cinq “passeurs d’images” namurois, Albert Blond, Olivier Cellière, Pierre Decoeur, Thierry Dupièreux et Martin Leboutte, ont saisi des gestes, des regards, des moments de partage entre les artistes et le public. C’est cette complicité que ce focus met en évidence. Pour montrer que la culture reste bel et bien essentielle : elle est prétexte à des rencontres inattendues et offre l’opportunité de partager des moments d’émotions intenses.

Une exposition organisée par le Service Culture dans le cadre de Namur Confluent Culture.