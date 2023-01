Gestion des déchets à la carrière de Biesmerée : les mandataires doivent s’expliquer

Les protagonistes sont accusés d’avoir remblayé cet endroit avec des déchets inertes, transformant les lieux en centre d’enfouissement technique pour lequel aucune autorisation n’a été délivrée. Les dépôts ont eu lieu pendant près de 40 ans et ce sont en majeure partie des pierres, des bricaillons, des terres de terrassement et des gravats qui y ont été versés, mais on y aurait également retrouvé, selon l’enquête, des pneus, des boues de curage, de l’amiante et de la fibre-ciment.

Yves Delforge, actuel bourgmestre de la commune namuroise, explique : “C’est en 2018 que le premier échevin Robert Joly m’a interpellé sur la question. Après vérification, nous nous sommes rendu compte que nous n’avions pas de permis. C’est une erreur, nous avions toujours versé des remblais, et aucun déchet, dans cette carrière et je pensais de bonne foi que nous avions les permis pour le faire. Nous avons fait faire des prélèvements à 8 mètres de profondeur, avons appris qu’il y avait de l’amiante dans le sol et en avons fait refaire à 12 mètres de profondeur. L’étude complémentaire stipule que les quantités retrouvées ne présentent aucun danger. Depuis 2018, nous avons fait fermer la carrière et avons stoppé tous les dépôts. Nous avons depuis introduit une demande de permis unique pour stocker les déchets à un autre endroit. ”

Michel Remy, bourgmestre de 2006 à 2012, confie : “Je ne savais pas que l’on ne pouvait pas mettre de déchet à cet endroit car nous l’avons toujours fait, pour moi, il était logique que tout soit en ordre. ” Ancien échevin des travaux, Christian Dubucq ajoute : “On y déposait que des pavés et de la terre, pas des misères. ”

Le substitut Moreau a tempéré les déclarations des prévenus : “En septembre 2000, un inspecteur de l’environnement a constaté des infractions au décret sur les déchets et un procès-verbal a été dressé. Outre des inertes, des encombrants ont été constatés sur place. En octobre 2004 également, un pv a été dressé, précisant que la commune n’avait pas de permis pour remblayer la carrière avec des déchets. ” Et le premier échevin Joly de rétorquer : “Concernant les constats de 2000, le 4 avril 2001, la police nous a écrit pour nous dire que le dossier était classé, des pneus et autres inertes ayant été évacués, ce dont attestent des bordereaux. ”

Arnaud Maquille, 1er échevin de 2012 à 2016, s’est étonné d’être poursuivi : “Aucun des prévenus n’a de titre de propriété sur cette passerelle. La législation concernant les modifications du relief du sol a évolué en 2018 et je me suis rendu compte que cela poserait problème pour Biesmerée. J’en ai averti Robert Joly car je souhaitais que la commune modernise son approche de la gestion des déchets. Le collège a alors demandé à la directrice générale d’agir pour régulariser tout cela. ”

Dernier des prévenus interrogés, Robert Joly, ancien avocat et actuel premier échevin, ne mâche pas ses mots. “C’est bien le politique qui a pris conscience de la situation et en a averti la directrice générale, pas l’inverse, nous avons été proactifs dans le dossier. La directrice générale a dénoncé les faits à la police, mais sans préciser que nous étions à la base des démarches. La citation du parquet à notre encontre dans ce dossier est inopportune. Ecolo s’est emparé du dossier et en a fait une affaire politique, contre la coalition qui était en place à Mettet à ce moment. C’est regrettable. ”

D’une étude menée par la société Sietrem, agréée par la région wallonne, il ressort qu’il n’y a à ce stade pas de menace grave pour l’environnement. La région wallonne, partie civile, réclame l’évacuation totale des déchets et la remise en état, sauf s’il est prouvé qu’un assainissement et un réensemencement des lieux sont suffisants. Ce qui pourrait se faire, selon une étude, au moyen d’une couche de terre arable sur les remblais.

Me Bayer, qui intervient pour les 6 politiciens concernés, a levé un coin du voile sur ce qui sera sa stratégie de défense : “Le sentiment de légalité dans le chef de mes clients quant à la gestion de la carrière a été renforcé par le fait que la région wallonne et la province de Namur déversaient elles-mêmes des matériaux à cet endroit. En 2001, déjà, il avait été demandé à l’administration communale de procéder aux démarches pour l’obtention d’un permis. ”

Suite des débats le 21 juin.