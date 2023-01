La piscine de Jambes sera rénovée

Datant de 1975, ce bâtiment dévoile de plus en plus ses failles. La Ville et les services compétents le savent. C’est pourquoi ils travaillent aux mises en conformité successives de celle-ci depuis près de 15 ans en fonction des divers changements de normes (en 2011, en 2013, en 2014,…). Tanguy Auspert, échevin du patrimoine et de la gestion...

