Il sort un sabre, rue Godefroid à Namur : 10 mois de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé vendredi une peine de prison de 10 mois assortie d'un sursis pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée et une amende de 100 euros à l'encontre d'un jeune homme poursuivi pour des faits de port d'armes et menaces par gestes commis à Namur entre février et octobre 2022.