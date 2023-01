Namur : stagiaires, un « métier » en pénurie au Perron de l’Îlon (vidéo)

Ça coupe, ça mixe et ça chauffe. On s’active dans les cuisines du Perron de l’Îlon. Dans ce centre namurois d’insertion socio-professionnelle, on forme des stagiaires aux techniques de la restauration et du service traiteur depuis trente-cinq ans. "Mais depuis le Covid, on vit des moments difficiles", constate Pascal Tahon, formateur...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous