Vente de cannabis en association à Namur : “On n’est pas dans Narcos”, clame un prévenu

La téléphonie et l’observation des déplacements des vendeurs de drogue ont été décisives dans l’enquête menée au sujet de ce trafic qui a duré d’octobre 2019 à octobre 2020. Selon les enquêteurs, le dirigeant de l’association aurait écoulé 210.000 euros de cannabis. Interrogé, il déclare : “Le chiffre est trop important. Je l’estime pour ma part à 75.000 euros, maximum. Nous achetions à 3 ou 4 pour avoir un meilleur prix, cela s’arrête là.” L’actif illégal attribué au second prévenu s’élève à 117.000 euros. Le 13 octobre 2020, il a été interpellé avec 8 kilos de cannabis. "J’avais des problèmes financiers et j’ai vendu, c’est vrai. On dit que nous voulions faire venir du cannabis du Maroc en bateau, mais nous n’évoluions pas à ce niveau-là, on n’est pas dans Narcos."