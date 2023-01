“À la limite”, un premier court-métrage réalisé par la Namuroise Clotilde Colson

Ce court-métrage raconte l’histoire de Jeanne, une jeune fille qui, lors d’une soirée, se retrouve confrontée à ses plus grandes peurs. Celles-ci se manifestent sous la forme d’une créature étrange et lumineuse. “II me tient à cœur de faire exister cette créature dans la réalité, et de ne pas abuser d’effets spéciaux. Après avoir envisagé plusieurs options, nous avons décidé de créer un mannequin en résine opaline avec éclairage interne”, explique la réalisatrice. Le visage de la créature sera créé à partir d’un scan du visage de l’actrice principale et sera alors un double parfait de Jeanne.

Les codes du fantastique et de l’horreur

Le récit se concentre sur une nuit, cruciale dans la vie de Jeanne. C’est à travers les codes du fantastique et de l’horreur que Clotilde Colson racontera l’histoire de l’héroïne. “Parler de l’intime à travers l’horrifique, c’est pour moi une façon d’accéder à l’invisible, à ces pulsions qui nous habitent et ces émotions qui nous hantent. Ma fascination pour des réalisateurs tels que Dario Argento, Mario Bava ou David Lynch n’est pas un hasard”, poursuit-elle.

“À la limite” se prête à une mise en scène sensorielle. “L’image et le son, le montage et la musique, racontent beaucoup plus que les dialogues. C’est pour cela que le scénario s’attarde davantage sur la description de ce que l’on voit à l’image avec le plus de précision possible. Le décor, les costumes, les cadres, les lumières auront un impact direct sur l’émotion. Jeanne est un personnage presque muet. Toute la communication passe par ses expressions et son corporel. ”

La Namuroise dit vouloir aller jusqu’à créer une atmosphère claustrophobe, avant de prendre du recul avec Jeanne et de la libérer d’un cadre trop serré.