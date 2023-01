Des coups de clé à douille à son épouse : 15 mois de prison avec sursis

L’avocat de la victime évoquait à l’audience des insultes, des coups et des menaces régulières. Le substitut Mascart réclamait15 mois de prison assortis d’un sursis probatoire et revient sur le contexte particulier de la relation : “Dès le début, la violence était présente. Le mari ne voulait pas que sa femme sorte, qu’elle apprenne le français, expliquant que sa place était à la maison. Le CPAS a dû imposer des cours de français à Madame. Le prévenu la menaçait de mort lorsqu’elle parlait de le quitter, il estimait qu’elle prenait trop de libertés. Elle a déposé plusieurs plaintes pour harcèlement. Monsieur est en Belgique depuis 2015. L’apprentissage de la langue et le respect des lois font partie de l’intégration.”

Une peine de prison de 15 mois assortie d’un sursis de 3 ans et une amende de 100 euros ont été prononcées ce lundi.