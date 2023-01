Un salon dédié à la transition digitale des entreprises à Namur Expo

Digitalize Namur s’articule autour de 5 parcours thématiques interactifs : ventes&marketing, ressources humaines&formation, opérations&productivité, finance&comptabilité et IT&cybersécurité. À cette occasion, 70 exposants et 30 conférences et ateliers gratuits les aideront à relever les défis rencontrés.

“Parmi les temps forts de ces deux jours, la venue du Secrétaire d’État à la Digitalisation Mathieu Michel pour le coup d’envoi du salon, la présentation par Digital Wallonia des résultats du Baromètre 2022 de maturité numérique et la participation du Ministre David Clarinval à un débat sur la digitalisation”, poursuivent les organisateurs.

Jobday sur les métiers du numérique

Le jeudi 2 février, de 16 à 19 heures, un jobday organisé en collaboration avec le Forem mettra en contact employeurs et candidats. “Les fournisseurs de solutions numériques ont besoin des ressources et talents nécessaires pour répondre à la demande croissante dans ce secteur et assurer leur compétitivité.”

1.500 visiteurs sont attendus durant ces deux jours de salon.