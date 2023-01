“Des COP qui font flop ; des responsables politiques qui ne jurent toujours que par la croissance et qui n’osent pas prendre de décisions impopulaires pour ne pas hypothéquer leur réélection ; des partis verts qui restent des “partis-croupions” ; des militant(e) s écologistes qui sont combattu(e) s,… les indices sont nombreux de l’impuissance de nos démocraties à prendre en compte l’ampleur des bouleversements écologiques présents et à venir. Face à ce constat, certain(e)s craignent/espèrent l’avènement d’une “dictature verte”. Sans en arriver jusque-là, comment un système politique dit démocratique peut-il prendre les décisions radicales qui s’imposent ? Comment faire en sorte qu’une majorité de la population adhère de son plein gré à ces nécessaires décisions ? Y a-t-il des exemples où cela a été possible sans remettre en cause les principes démocratiques ?”

Le CIEP Namur abordera ces questions avec Elisa Minsart, doctorante en sciences politiques à l’Université de Namur, qui travaille sur les questions de participation citoyenne dans les politiques climatiques.

