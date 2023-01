Des patients aux nouvelles urgences du CHRSM dès ce vendredi

“Depuis septembre 2018, nous avons eu de nombreuses réunions avec le service Technique, l’architecte et l’entrepreneur”, explique le Docteur Pascale Lievens, médecin chef des Urgences depuis près de 10 ans. Le défi a été de combiner les besoins des patients et ceux des équipes, tout en tenant compte de la réalité de l’espace disponible, situé entre deux ailes de l’hôpital et un vortex.

Une équipe pluridisciplinaire d’environ 100 collaborateurs sera au service des patients au sein de ce nouveau bâtiment, dès ce vendredi. Le déménagement se fera pendant la nuit du jeudi au vendredi. “C’est une période intense pour l’équipe des Urgences, rappelle Gilles Mouyard. Organiser un tel déménagement demande une parfaite organisation. Je tiens à les remercier pour leur investissement depuis plusieurs années pour faire aboutir ce magnifique projet d’avenir pour les Namurois. Notre service Technique a également géré ce projet de manière exemplaire, avec un respect des délais et des budgets malgré les différentes crises qui ont impacté le secteur du bâtiment. Sur le budget total de 13.841.099.08 €, plus de la moitié a été subsidiée par l’AVIQ, 7.562.844,4€ TVAC exactement”, rappelle Gilles Mouyard.

Parmi les autres atouts de ce projet : un espace entièrement dédié à la Pédiatrie, pour que les petits patients et leurs parents se sentent au mieux, une meilleure accessibilité avec un accès via le rond-point de la chaussée et un dépose-minute juste devant l’entrée et un nouveau garage pour les véhicules d’Urgences, accessible directement depuis la chaussée.