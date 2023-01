Pierre Résimont, ambassadeur de l’application Booktable

Si Pierre Résimont a choisi d’être associé à ce concept, c’est parce qu’il est convaincu de ce que l’application peut apporter aux restaurateurs. Il confie : “On est tous confrontés à des no-show ou des annulations, l’application nous permet d’avertir des clients qui pensent que nous sommes complets, de nos tables disponibles en un instant.”

En moins de 30 secondes, le restaurateur a la possibilité de publier ses disponibilités sur l’application et l’envoyer à l’ensemble des utilisateurs de booktable. “Que ce soit avant ou pendant le service, on se connecte à l’application en indiquant le nombre de couverts disponibles pour le midi ou le soir du jour même. Et l’info est partie vers l’ensemble des utilisateurs booktable.”

Booktable se veut être une arme supplémentaire et vient se greffer aux outils déjà utilisés par les restaurateurs. C’est pourquoi, elle propose un tarif accessible à tous, soit 9,99€/mois pour l’application uniquement avec un tarif de 2,50€ par couvert réservé ou un package plus complet et all inclusive, incluant l’utilisation de l’application, une page dédiée sur le site de booktable avec le propre module de réservation du restaurateur pour 30€/mois sans aucun frais par couvert réservé.

Pierre Résimont confie, au sujet du tarif : “Pour moi, le tarif est très très raisonnable, puisqu’avec une seule réservation sur le mois, vous avez récupéré votre abonnement.”