À Namur, la fréquentation du téléphérique va au-delà des espérances

Et Jean-Charles Dekeyser de renchérir: "Le public namurois a également répondu aux attentes. Avec 4 000 abonnements touristiques annuels vendus ou renouvelés, l’ancrage local s’est consolidé pour un public fidèle qui profite pleinement de cet abonnement à usage illimité, aujourd’hui à 37 €."

Seul bémol statistique: le nombre d’abonnés utilisant le téléphérique pour des raisons de mobilité ne décolle pas. Pour rappel, une formule dite urbaine a été mise sur le marché afin de répondre aux besoins des navetteurs étudiants ou professionnels dans des tranches horaires différenciées (en journée scolaire de 7h à 10h et de 17h à 18 h 30). "Le bilan est plus mitigé, reconnaît le gestionnaire. La vente d’abonnements pour cette modalité de transport reste stationnaire à environ 170 unités sans signal d’une réelle progression même si on enregistre une légère augmentation par rapport à 2021 que ce soit en tickets unitaires ou abonnements."

Évaluation à l’été prochain

Avec cette nouvelle année qui démarre, la SA Téléphérique entend consolider un peu plus ses chiffres et tenter, notamment, de convaincre les touristes issus des pays voisins. Et de pourquoi pas réitérer le succès rencontré auprès du public néerlandophone. "On a recensé 7 000 Flamands entre mars et novembre", dit l’opérateur. Une fréquentation dopée grâce à une vaste opération publicitaire sur le terrain.

L’année 2023 est aussi synonyme d’évaluation pour le téléphérique. En effet, le partenariat qui lie l’exploitant à la Ville de Namur arrive à la fin d’une période d’essai de deux ans au 31 août prochain. Les autorités communales analyseront les tenants et aboutissants du dispositif et de la collaboration avec son gestionnaire. Il est toutefois fort peu probable, vu l’enthousiasme partagé autour de la table, que celle-ci soit remise en question.