Accusée d’avoir participé au braquage d’une pharmacie, elle dit qu’elle était dans son lit

Celle-ci déclare : “Mon compagnon de l’époque et un ami à lui ont commis les faits avec ma voiture mais je n’étais pas présente. Je leur avais demandé d’aller à la pharmacie m’acheter de l’Ibuprofen car je souffrais d’une rage de dents et j’étais dans mon lit. Ils sont allés sur place et ont bien payé avec ma carte de banque avant de commettre le braquage mais je n'y étais pas. Je n’avais pas besoin de commettre un braquage pour acheter de la drogue, j’avais 56.000 euros sur mon compte.”

Le parquet requiert la confirmation de la peine de 18 mois de prison. L’avocat de la prévenue plaide son acquittement, estimant que le tribunal s’est uniquement basé sur les déclarations de co-prévenus pour asseoir la culpabilité.

Jugement le 23 février.