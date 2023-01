Des vols dans des véhicules pour s’acheter ses doses de drogues dures : 7 mois de prison avec sursis

En juillet dernier, un toxicomane namurois a commis deux vols et une tentative de vol dans des véhicules. “Pour voler dans le premier véhicule, il a brisé une vitre. Pour le second, il a profité d’une fenêtre entrouverte pour ouvrir le véhicule et voler un câble pour charger un gsm et une clé usb qu’il allait revendre pour acheter ses doses. Il a vidé l’extincteur sur la banquette arrière de ce second véhicule pour ne pas qu’on retrouve ses empreintes”, expliquait le parquet de Namur. Trois jours plus tard, cet individu a oublié son sac à dos dans une voiture qu’il venait de visiter. “Il contenait une boîte de médicaments à son nom”, précisait le ministère public, avant de requérir 8 mois de prison ferme.