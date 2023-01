Une trentaine de vols commis à 4 mois du terme de sa peine de prison

Après avoir quitté Saint-Hubert, il a rencontré à Bruxelles des toxicomanes consommant de la cocaïne et a commis cette série de vols pour financer son addiction. “J’ai rencontré de mauvaises personnes, je souffre de problèmes psychologiques et je souhaite me reprendre en main”, a-t-il déclaré au tribunal.

Le substitut Seminara requiert une peine ferme de 5 ans de prison. “Après avoir purgé une précédente peine, il a été accueilli par sa mère, puis dans un foyer d’accueil, cela s’est soldé par des échecs.”

Le conseil du prévenu, Me Glorieux, plaide une peine de probation autonome. “Il est livré à lui-même depuis tout petit et le vol est compulsif chez lui. Lui ajouter une peine de prison ne le fera pas évoluer.”

Jugement le 23 février