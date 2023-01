La biométhanisation : les élus posent la première pierre d’une belle usine à gaz

La 1ère unité de biométhanisation développée de A à Z par Walvert est sur sa ligne de départ, à Biesmerée. Vendredi matin, élus et Walvériens ont posé sa première pierre, tout heureux d’aller dans le sens de l’histoire.

D’abord, dans ce creux de morne campagne, on ne voit que lui: l’hiver en janvier. Son ciel bas et son courant d’air glacial. Ensuite, on découvre un aréopage de petits hommes "jaunes" se promenant sur un chantier ayant récemment...