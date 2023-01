Elle casse sa console, il lui étale du sang sur le visage et menace de l’égorger

Gauthier (prénom d’emprunt), faisait ce lundi opposition à une peine de prison de 6 mois et à une amende de 100 euros prononcées à son encontre en octobre dernier pour des faits qu’il a commis le 25 janvier 2021. Ce travailleur à horaires décalés est également fan de jeux vidéo. Les choses ont dégénéré quand sa compagne lui a fait remarquer qu’il faisait trop de bruit et l’empêchait de dormir, tout comme sa fille. “Elle est descendue vers 22h et a cassé ma console. En voulant ramasser les morceaux, je me suis coupé au doigt. Nous nous sommes bousculés puis je suis parti à l’hôpital. Je l’ai quittée le lendemain et elle a été déposer plainte à la police, mais je ne l’ai pas frappée ou menacée.”