Un coup de couteau dans l’abdomen de son mari alcoolique

Le 9 mai 2018, Régine (prénom d’emprunt), a donné un coup de couteau à son mari. Celui-ci était alcoolique depuis près de 20 ans, elle n’en pouvait plus. “Nous nous sommes rencontrés dans les années 80 quand nous étudions étudiants, nous avons eu 3 enfants. L’alcool a toujours eu beaucoup de place dans sa vie. Il est sorti ce jour-là, il est revenu ivre vers 5 h du matin et je me suis sentie submergée. J’ai fait une tentative de suicide, j’étais dans le flou complet.” En fin de journée, après un passage à l’hôpital, Régine veut quitter la maison. “Il s’est interposé, a voulu me prendre mes clés et m’a coincée dans un coin. J’ai pris un couteau et je l’ai frappé à l’abdomen.” Depuis les faits, la victime est abstinente. “Je suis restée éloignée de la maison durant 3 mois puis je suis revenue. J’ai consulté un psychologue.”