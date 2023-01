Gaspillage énergétique : pour Extinction Rebellion, il est temps de se conformer au nouveau règlement à Namur

Celle-ci faisait suite à l’approbation, par la Ville de Namur le 15 novembre dernier, d’un nouveau règlement imposant à ses entreprises, commerces et institutions des mesures de solidarité sur le plan énergétique. Depuis le 1er décembre (ndlr : avec un délai supplémentaire jusqu’au 15/02 pour les retards justifiés), les commerces ne peuvent plus laisser leurs portes d’entrée ouvertes, quelle que soit la saison. L’éclairage des locaux, des enseignes et des vitrines inoccupés (Ndlr : sauf exception comme les pharmacies de garde) doit par ailleurs être coupé de minuit à 6h du matin.

“À présent, il est grand temps de se conformer à ce nouveau règlement. C’est pourquoi le groupe militant écologiste a félicité les commerçants qui respectent déjà ces mesures et a sensibilisé les autres à le faire le plus rapidement possible, lors d’une distribution de deux feuillets informatifs”, indique Extinction Rebellion dans un communiqué.

Extinction Rebellion précise qu’appliquer ce règlement est dans l’intérêt des acteurs concernés “puisque la perte énergétique moyenne d’une porte maintenue ouverte durant une saison de chauffe atteindrait une valeur proche de 10.000 kWh/an ou 1.000 litres de mazout ou m³ de gaz par an. ” Le groupe préconise, sur base d’une étude menée aux Pays-Bas, le placement d’une porte coulissante automatique. Cette solution permettait de réduire de près de 43 % la consommation pour le chauffage, en plus d’autres effets positifs pour le personnel et les clients.