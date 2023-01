Cinq lettres blanches d’un mètre de haut composant le mot Namur et un cœur rouge devraient prendre place sur l’esplanade de la Confluence avant l’été. Pour faire le " buzz " sur les réseaux grâce aux photos des touristes.

Namur, cinq lettres et un cœur sur la Confluence… dans l’esprit d’Hollywood

Des lettres monumentales permettant d’identifier en moins de deux l’endroit où l’on est photographié ? On pense immédiatement à Hollywood. Plus près, il y a aussi Dinant qui a orné sa Croisette d’un visuel qui s’inspire du modèle californien, courant 2021. Et bientôt la grande sœur mosane, Namur, suivra. "Cela fait plusieurs mois que j’ai formulé cette idée, explique le bourgmestre...