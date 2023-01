Yves Eeckhout est le nouveau président des Engagés namurois

Au cours de la même soirée, le prix "turquoise" a été remis à l’ASD de Namur (Aide et Soins à Domicile). "Cette ASBL est née de la fusion des services infirmiers de la Croix Jaune et Blanche, de l’ASBL Aide Familiale Service Libre de Namur – Walcourt et du centre de coordination. Leur but est de coordonner et d’intégrer les services d’aide et de soins existants, faire travailler ensemble des professionnels en privilégiant: la coordination, l’intégration et la transversalité", indiquent les Engagés dans un communiqué.

L’organisation qui prend en charge quelque 4 000 personnes chaque mois et effectue 1 600 interventions par jour s’est vue gratifiée d’un chèque d’une valeur de 500 €.