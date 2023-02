Les étudiants de droit de l’UNamur plongés au cour de l’affaire Mawda

C’est une première en termes d’approche pédagogique à l’UNamur : faire travailler l’ensemble des étudiants et enseignants de la Faculté de droit, tous blocs (bachelier en jour et en horaire décalé) et programmes confondus, pendant une année académique sur une même thématique. Des cours aux travaux pratiques, en passant par des conférences, des événements culturels, artistiques et d’engagement citoyen, toutes les activités proposées par la Faculté de droit se concentrent sur un même fil rouge : l’enfance dans un contexte migratoire. Après un premier quadrimestre concluant, la dynamique se renforce pour cette seconde moitié d’année académique.