Namur CentreVille organise le concours “La Vitrine de Cupidon” du 1er au 14 février

Namur CentreVille indique : “Les participants au concours doivent évaluer le prix de l’ensemble des cadeaux mis en jeu dans la vitrine. Pour cela, ils réalisent l’ensemble du parcours composé des commerces participants pour y trouver la valeur des objets. Le 14 février, la personne qui aura trouvé le montant exact de la vitrine complète (ou la personne la plus proche du montant) remportera tous les lots mis en jeu et sera annoncée sur notre page Facebook et Instagram à 16h. ”

Bulletin de participation au concours disponible chez les commerçants participants et à l’espace NAMUR CentreVille mais également via un formulaire en ligne. https://urlz.fr/kBY8

Retrouvez les actions et promotions spéciales Saint-Valentin des commerces du centre-ville sur le site internet www.namurcentreville.be/et relayées sur la page Facebook www.facebook.com/namurcentreville

Des chèques cadeaux valables dans divers commerces namurois sont disponibles en coupures de 5€ – 10€ – 25€ – 50€, votre moitié n’aura que l’embarras du choix ! www.namurcentreville.be/chequescadeaux/