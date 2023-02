Philippeville : près de deux ans de harcèlement après une relation sentimentale d’un mois

Le harcèlement a commencé en février 2021 par des sms, des appels, des messages vocaux, des demandes d’ajout incessantes sur les réseaux sociaux, etc. “La situation a pris une autre tournure en septembre 2021 quand il a créé un faux profil Facebook au nom de ma cliente. Il l’a menacée de diffuser des photos d’elle dénudée à sa famille et a ses amis d’école si elle ne lui répondait pas”, indique la partie civile. Le prévenu a mis ses menaces à exécution en envoyant lesdites photos à sa famille. Il a également harcelé la maman de cette jeune fille en lui envoyant des messages via différents canaux. Notamment par virement bancaire. “Il a viré 0,01€ avec ce message en communication : “ta fille me manque” ”, ajoute la partie civile. Le beau-père en a, lui aussi, pris pour son grade.

Malgré un passage devant le juge d’instruction, une privation de liberté puis une détention sous bracelet électronique, le jeune homme a continué de la sorte jusqu’en fin 2022. Allant même jusqu’à recréer un faux compte au nom de son ex, sur Instagram cette fois, sur lequel il a publié deux photos d’elle en petite tenue.

Une peine de 37 mois de prison avec sursis partiel a été requise par le parquet de Namur, qui estime que le prévenu n'est pas encore “assez mûr” pour sortir de suite. La défense souhaiterait une mesure de faveur, sous la peine d’une suspension probatoire. La première des conditions serait de ne plus entrer en contact avec les victimes. Jugement le 1er mars.