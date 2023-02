Sensibilisation au mois sans alcool au CHRSM

Différents stands seront proposés : simulateur d’ivresse, parcours avec des cônes, alcool vision, binge drinking, quiz sur les fausses croyances, recettes de mocktails…

“Notre hôpital propose une large offre de soins pour soutenir et accompagner les personnes qui rencontrent des problèmes d’assuétudes et leur entourage”, précise Gilles Mouyard, Président du CHRSM. Il existe en effet de nombreux services et prises en charge au CHRSM. Le Centre Zéphyr, service d’aide et de soins spécialisés en assuétudes. Mais aussi l’Atelier Thérapeutique – La Bavette : un restaurant thérapeutique dans lequel les tâches sont réalisées par les participants et l’équipe soignante. Le Centre de jour “RE-PAIR” propose un programme d’activités socio-thérapeutiques en groupes alors que l’Unité de psychologie comprend des psychologues/psychothérapeutes et des neuropsychologues, intégrés dans différentes unités de soins de l’hôpital. L’Unité de neuropsychiatrie, enfin, est un service qui propose différentes activités, un encadrement infirmier constant, et un suivi régulier par un psychiatre et des psychologues.