Namur : jusqu'à 350€ d'amende en cas de non-respect du nouveau règlement relatif au gaspillage énergétique

Ce nouveau règlement a été approuvé par la Ville de Namur le 15 novembre dernier, dans le cadre de la crise énergétique. En vigueur depuis le 1er décembre (ndlr : avec un délai supplémentaire jusqu’au 15/02 pour les retards justifiés), il s’adresse aux entreprises, commerces et institutions namuroises à qui des mesures de solidarité sont imposées sur le plan énergétique. Il prévoit "l'interdiction de participer volontairement à la déperdition thermique des locaux, en conservant les accès et portes d’entrée ouverts" et "l'obligation d'éteindre l’éclairage des locaux, enseignes et vitrines à partir de minuit et jusqu’à 6h le lendemain matin, si ces derniers ne sont pas occupés ou en activité durant cette période". Commerces, bureaux, show-rooms, ateliers, enseignes lumineuses de tout type sont également concernés par cette mesure.

Deux mois après son entrée en vigueur, la Ville de Namur a dressé un premier bilan sur le respect de ce nouveau règlement. « Il y a d’abord eu une phase d’information », commence l’échevine du commerce Stéphanie Scailquin. Les acteurs concernés ont tous reçu un courrier. « Soit près de 15.000 personnes, qu’il s’agisse de commerçants ou d’occupants de bureaux, qui étaient reprises à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE). »

Après la phase d’information, une campagne de sensibilisation a aussi été menée. Elle ciblait davantage les commerces. Des agents communaux, et l’association des commerçants namurois, sont régulièrement allés à la rencontre des commerçants qui n’avaient pas encore adopté les bons réflexes.

Une dizaine de P.V

Durant ces deux phases, la Ville s’est montée tolérante. Désormais, ce n’est plus le cas. Depuis début janvier, des contrôles sont menés par des agents constatateurs de la cellule occupation commerciale.

En un mois, seulement une dizaine de procès-verbaux ont été rédigés. « Ils sont transmis à la fonctionnaire sanctionnatrice. Le contrevenant a 15 jours pour faire valoir ses arguments. La fonctionnaire sanctionnatrice est ensuite seule juge de la suite à donner. C’est elle qui détermine, en toute liberté et indépendance, le montant de la sanction », explique Stéphanie Scailquin. Celle-ci peut aller de 1 à 350€ avec une certaine gradation en cas de récidive. « Dans la grande majorité, les commerçants comprennent et suivent ce nouveau règlement. C’est d’ailleurs pour cela qu’il n’y a que peu de PV dressés jusqu’à présent. Et ce n’est pas forcément plus compliqué avec les grosses enseignes qu’avec les petits indépendants", termine l'échevine.