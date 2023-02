Accusé de faux, il prétend être la victime de marabouts

Interrogé au sujet de ces agissements, le prévenu explique que c’est, en fait, lui la victime. “Je ne connais pas cette société. J’ai fait une demande via les réseaux sociaux pour un prêt de 1250 euros en Espagne. J’ai ensuite dû payer 1900 euros de frais et je n’ai jamais eu le prêt. J’ai encore payé 3500 euros et je n’ai jamais eu d’argent. On m’a demandé une copie de ma carte de banque, du code et de ma carte d’identité. “Mais ce n’est pas là que l’histoire, abracadabrante, s’achève. “J’ai par la suite eu des contacts avec le Bénin. Des Marabouts ont trouvé en ligne des photos de mon petit-fils de 7 ans et m’ont envoyé des photos de lui, de ma fille et de moi qui brûlaient dans une marmite. Ils me menaçaient. Il y a eu des transferts de fonds par coupons. Au total j’ai perdu près de 50.000 euros. Je n’ai jamais pris un franc à quelqu’un.”

Le substitut Marganne s’étonne de l’histoire livrée pour la première fois ce vendredi. “Vous n’avez jamais parlé de ce problème et jamais déposé plainte. Dans ce dossier vous auriez utilisé un faux nom pour faire payer des factures à des gens qui voulaient louer des containers. Ils ne les ont évidemment jamais eus.” Le substitut requiert une peine de 18 mois de prison à l’encontre du septuagénaire, sans s’opposer à un éventuel sursis. Elle met en avant le passé du prévenu : une condamnation pour abus de confiance en 1978 et une pour escroquerie en 1993.

Le conseil du prévenu, qui sera jugé le 3 mars, plaide son acquittement. “Par le passé, une femme lui avait déjà demandé des photos de nu et l’avait fait chanter. Il évoque des menaces de sorciers vaudous. La réalité est qu’il ne maîtrise pas les réseaux sociaux et qu’il s’est fait avoir, on a profité de sa crédulité.”