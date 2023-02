C’Durable : un score environnemental pour des produits issus des filières d’élevages inauguré à Beauraing

C’Durable a été lancé au printemps 2021, à la demande du secteur agricole et des consommateurs, dans le but de faire évoluer les modes de consommation et de production vers des filières locales plus durables. Celui-ci consiste en la réalisation d’un diagnostic de durabilité réalisé sur base de données récoltées au sein de l’exploitation de l’agriculteur demandeur.

Le produit est évalué à partir de trois critères : l’impact de sa production sur la biodiversité, le climat, et le bien-être animal. Les résultats sont calculés à partir d’outils scientifiques établis par des organismes indépendants. À l’image de ceux qu’on retrouve pour un lave-linge, une télévision et autres appareils électroniques, ce diagnostic peut être représenté par un score de durabilité allant du vert foncé au rouge vif, en passant par le vert clair, le jaune et l’orange, affichable sur les produits vendus. “C’est l’agriculteur qui choisit de l’afficher ou non. Certains n’ont pas forcément d’intérêt à le faire car ils sont en agriculture conventionnelle mais veulent simplement faire un point sur la durabilité de leur ferme”, explique Fannie Jenot, chargée du projet C’Durable.

Depuis le lancement du projet, 40 éleveurs ont déjà réalisé un diagnostic de durabilité. Une quinzaine d’entre eux affichent déjà leur score environnemental sur leurs produits. Beaucoup sont implantés dans la région de la Famenne.

Celui-ci permet premièrement aux consommateurs de faire leurs achats en disposant d’informations fiables et transparentes sur l’exploitation concernée. Il aide par ailleurs les producteurs de la filière bovine à valoriser leurs pratiques agricoles en leur offrant la possibilité de réaliser un diagnostic de durabilité.

Ce score environnemental s’adresse pour l’instant aux éleveurs de bovins et producteur de produits laitiers. “À terme, nous aimerions l’étendre à tous les élevages : porcins, volailles, etc. ” termine Fannie Jenot.