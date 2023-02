Namur : ouverture du Broc’Café

Le café est l’une des boissons les plus consommées, mais le connaissons-nous vraiment ? “La plupart du temps, on ne sait pas d’où le café provient et comment il a été travaillé, ni dans quelles conditions. Un café de spécialité, c’est un café que l’on peut tracer. On sait par qui et où il a été produit. C’est un café qui a été torréfié selon des recettes bien précises et plus lentement afin de faire ressortir le plus d’arômes possibles. On y retrouve également un côté plus floral, avec un équilibre entre acidité, rondeur et amertume”, explique Eugénie Darcheville.

La seconde passion de la jeune femme est la brocante et le chinage d’objets. Quoi de mieux que d’associer les deux ? “Les objets et mobiliers du Broc’Café sont à 85 % de seconde main. Je m’inscris donc dans une démarche écologique et durable.” Et la plupart de ce que vous y trouverez sont revendus sur place ! Un fauteuil confortable ? Une tasse qui vous a tapé dans l’œil ? Vous ferez peut-être une bonne affaire… “Offrir un moment de pause pour soi, de qualité à mes clients et rendre le café de spécialité connu est ma priorité en ouvrant cet établissement.”

Rue Saint-Joseph 6, 5000 Namur. Du lundi au vendredi de 8h à 17h, et le samedi de 9h à 17h. 0496/06.51.21. Facebook : Broc’Café. Instagram : broc_cafe