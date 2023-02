Un subside d' 1,8 millions d’euros pour l’Ecole provinciale d’élevage et d’équitation de Gesves

Au total, ce sont des travaux d’amélioration et de développement des infrastructures d’un montant de 2 003 500 € TVAC € (donc subsidiés à 90 %) qui permettront tant aux élèves de l’école (14 à 25 ans, de la 3e à la 7e professionnelle + section humaniste), qu’à l’élite sportive francophone de se perfectionner en équitation.

On pointera ainsi une série d’aménagements : aménagement de deux selleries dans des espaces sécurisés, création de logements extérieurs pour accueillir les athlètes, stagiaires et élèves externes de l’école lors des épreuves et des masters classes, rénovation profonde du Grand manège (toiture, tribune, cafétéria,…), entretien des autres manèges et pistes, mise en conformité du terrain de cross, aménagement d’un marcheur mécanique, peintures extérieures, panneaux photovoltaiques, sécurisation du site,...

