Sambreville : victimes d’un vol, ils se retrouvent au tribunal

Selon un des policiers, ce cambriolage aurait été mis en scène. Que ce soit la position de la porte fracturée, le refus présumé du couple de laisser le laboratoire de la police judiciaire procéder aux constats d’usage, le fait qu’une camionnette que l’on chargerait de l’autre côté de la rue aurait dû éveiller les soupçons des voisins, … Quand ils sont repassés sur les lieux, quelques jours plus tard, les policiers ont été surpris de constater 5 tablettes dans la maison. “Je les avais rachetées, c’était celles des enfants.” Les policiers ont également découvert une tablette et un ordinateur portables qui avaient été déclarés volés. “C’était celle de ma belle-mère. Elle a vécu un moment avec nous et est partie, elle les avait reprises et je croyais que cela avait été volé.”

Pour le substitut Derestiat, qui requiert 6 mois de prison sans s'opposer à une éventuelle mesure de faveur, le couple a bel et bien réalisé de fausses déclarations afin d’obtenir de l’argent de sa compagnie d’assurances, qui n’est pas constitué partie civile, à concurrence de 11.000 euros. Me Fery plaide l’acquittement de ses clients.

Jugement le 13 mars.