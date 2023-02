Coup de boule lors d’un match de foot à Chevetogne : une peine de travail pour l’auteur des faits

Cette affaire remonte au 22 novembre 2019. Ce soir-là, soir de match de P1 entre Chevetogne et Biesme, le joueur concerné a pété un plomb en mettant un coup de boule au capitaine adverse, après avoir été exclu pour un tacle trop appuyé. Devant le tribunal correctionnel de Dinant, l’auteur de ce vilain geste avait expliqué avoir été la cible d’insultes racistes de la part de supporters durant une bonne partie de la rencontre, ce qui lui a fait perdre les pédales. “J’en ai parlé à l’arbitre qui ne m’a pas soutenu, ce qui m’a un peu gonflé. Le match s’est envenimé et sur une action, j’ai commis un tacle qui était pour moi correct. J’ai voulu me replacer mais plusieurs joueurs de l’équipe adverse sont venus vers moi pour me pousser. Puis, l’arbitre m’a appelé et m’a mis une seconde jaune. Quand il m’a demandé de quitter le terrain, j’ai eu l’impression d’être resté calme pour rien durant tout le match”, expliquait-il lors de l’audience. La suite : plusieurs personnes autour de l’arbitre, une échauffourée et ce coup de boule qui s’est perdu.

Le prévenu reconnaissait tout de même le caractère inadmissible des faits commis. “J’ai eu une zine, qui n’est pas excusable. Ce geste, ce n’est pas moi. J’ai commencé le foot à l’âge de 5 ans, j’en avais 23 lorsque ce fait a eu lieu, c’était la première fois que cela m’arrivait”, précisait-il encore.