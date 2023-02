L’alimentation durable au cœur d’une soirée spéciale à Namur : ce 8 février à la Bourse

À l’initiative de l’échevine de la Transition écologique, Charlotte Mouget, la Ville de Namur s’est dotée en juin 2020 d’un Conseil agroalimentaire durable namurois dont l’objet est de l’accompagner dans la mise en œuvre d’une politique agroalimentaire plus durable. Celle-ci est en effet un axe majeur de cette législature communale, dans le cadre plus global de la transition écologique. Au centre des débats : agriculture, relocalisation de la production sur notre territoire, accès à une alimentation durable pour toutes et tous, et de nombreuses thématiques à aborder encore !