Namur: une conductrice décède dans un accident à Belgrade

Un accident aux conséquences dramatiques s’est produit lundi en soirée sur la chaussée de Nivelles (RN93) à Belgrade. Une dame y perdu la vie. Il était 20h40 lorsqu’une Suzuki S-Cross circulait sur la chaussée de Nivelles en direction de Temploux. Entre le magasin "Trafic" et le supermarché "Aldi", la conductrice a perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté de plein fouet un arbre situé de l’autre côté de la route. Rapidement, les pompiers de la zone NAGE du poste de Namur dirigés par le capitaine Olivier Gilson se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, un véhicule de balisage, une ambulance de Gembloux ainsi que le SMUR du CHR de Namur. Malheureusement, à l’arrivée des secouristes, il n’y avait plus rien à faire pour la conductrice qui avait été tuée sur le coup. Les policiers de Namur se sont chargés des pénibles constatations, la chaussée a été partiellement fermée durant les devoirs d’enquête. Le corps de la défunte a été pris en charge par une équipe de pompes funèbres namuroise. Alerté des faits, le parquet a de Namur a délégué sur les lieux du drame son expert, M.Bernard Fievet, afin de déterminer les causes de l’accident. Vers 23h, l’épave de la voiture était enlevée par le dépanneur MD.