Sombreffe: une sexologue propose des défis pour une Saint-Valentin coquine

Le 14 février, jour des amoureux, pourquoi ne pas tester quelques défis dont le but est de pimenter la vie affective et sexuelle des couples ?

En décembre dernier, nombreux sont ceux qui ont fait l’expérience d’un calendrier de l’Avent un peu particulier. En effet, Charlotte Leemans, sexologue et psychologue clinicienne, coordinatrice du centre de consultation Psycho-Sexo de Ligny et de la clinique de la sexualité du Grand Hôpital de Charleroi, avait proposé un calendrier de défis romantiques et sexuels pour couples. Aujourd’hui, à quelques jours de la Saint-Valentin, elle édite deux nouveaux calendriers. Ceux-ci ont été réalisés en collaboration avec sa collaboratrice, Morgane Xhonneux. Cette...