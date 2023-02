A Ténérife pour des “vacances à long terme”, elle a touché 33.500 euros d’allocations de chômage

Catherine (prénom d’emprunt), n’était pas présente devant le tribunal correctionnel de Namur ce mercredi. “Elle est à Ténérife”, précise d’emblée son conseil, Me Lambert. C’est tout le problème du dossier. La prévenue évoque des “vacances à long terme”. Elle a rencontré un plongeur avec qui elle a fait sa vie sur cette île… Mais a oublié de le signaler en Belgique et a perçu de manière frauduleuse 33.500 euros d’allocations de chômage sur une période de 5 ans. Somme que l’ONEM compte bien récupérer. “Un plan de paiement a été négocié, elle a prévu de verser 100 euros par mois et elle en est au troisième mois.” A ce rythme, il faudra près de 30 ans à la prévenue pour rembourser son dû.