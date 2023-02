En incapacité de travail, il vend des adoucisseurs d’eau pour près de 212.400 euros

”C'était pour essayer de m’en sortir”, déclare le prévenu, âgé de 57 ans. Son avocat explique : “Il possédait sa propre entreprise, active durant 35 ans dans les domaines du chauffage et de l’électricité. Il sous-traitait pour 3 grandes entreprises qui ont claqué la porte et ont préféré faire appel à des sociétés étrangères qui cassaient les prix. Il a été la victime de ce dumping social. Il a tout perdu, il a fait une tentative de suicide et a ensuite entamé un suivi psychologique. Outre le côté financier, cette activité lui a permis de retrouver un peu de fierté. Il va devoir rembourser 47.000 euros à l’INAMI et compte bien faire face à cela.”

L’auditorat du travail requiert une amende de 6.400 euros à l’encontre de l’intéressé. “La police a été interpellée par ses annonces, placées sur le site 2e main. Le réquisitoire bancaire s’est révélé édifiant. Des fausses factures étaient produites étant donné qu’il n’était plus assujetti à la TVA. Durant la période infractionnelle, il a travaillé dans toute la partie francophone du pays, du lundi au samedi.”

Le conseil du prévenu, qui retravaille aujourd’hui à mi-temps, plaide une peine de travail pour son client et un sursis le plus large possible pour la peine d’amende requise.

Jugement le 22 mars