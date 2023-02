Terry Hoyoux a tué celle qu’il considérait comme sa grand-mère en 2019 à Wanze : il sera rejugé sur la peine à Namur à partir de lundi

La cour d’assises de Liège avait prononcé à l’égard de l’accusé une peine de 25 ans de prison, tout en lui reconnaissant des circonstances atténuantes, à savoir l’absence d’antécédents judiciaires, son jeune âge, son parcours de vie et sa personnalité. Si la fourchette légale de peine pour un meurtre est comprise entre 20 et 30 ans, le fait de reconnaître des circonstances atténuantes ramène celle-ci à une fourchette de 15 à 20 ans. L’arrêt de condamnation de la cour d’assises de Liège a donc été cassé par la cour de cassation en octobre dernier, après un pourvoi du ministère public, 2 semaines après le verdict.

La victime, Anita Lekeux, 69 ans, a été tuée dans son habitation de la rue Delhalle à Wanze, où elle vivait seule. Terry Hoyoux était le petit-fils de son second mari. Le corps de la victime a été découvert le 26 octobre 2019 par le fils de celle-ci, appelé par des voisins interpellés par des éléments suspects au domicile d’Anita Lekeux.

De l’autopsie réalisée, il ressort qu’une quinzaine de coups avec un objet piquant ou tranchant ont été portés au cou de la victime et que des veines et artères ont été sectionnées. Des signes d’asphyxie par strangulation ont également été relevés. La voiture, la télévision, le sac de la victime, mais aussi des clés et des bijoux avaient disparu dans l’habitation. Des achats ont été suite à son meurtre effectués sur une station-service de la E411. Une cagoule et des chaussettes et un jeans tachés de sang ont été retrouvés chez la mère de Terry Hoyoux, arrêté le 31 octobre 2019. Des bijoux ont été retrouvés dans une boîte qu’il détenait.

Terry Hoyoux a d’abord ni être l’auteur du vol et du meurtre, même s’il reconnaissait avoir dormi chez celle qu’il considérait comme sa grand-mère cette nuit-là. Il a ensuite expliqué qu’il s’était rendu avec un ami, Grégory Baudin, afin de voler sa grand-mère par alliance, tout en contestant être l’auteur de son meurtre, et attribuant celui-ci à son complice. C’est finalement durant la reconstitution, le 10 juin 2020, que Terry Hoyoux déclarera s’être disputé avec la victime avant de commettre le vol, l’avoir étranglée avant de l’achever avec un couteau de 10 centimètres, “afin de masquer son geste”.

Les débats débuteront lundi 13 février à 9 h et dureront jusqu’à mercredi ou jeudi. Ils seront présidés par Olivier Warnon, l’accusation sera soutenue par l’avocat général Pascale Schils. Terry Hoyoux sera défendu par Mes Colin Gilissen et Maxime Dulieu