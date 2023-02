Concrètement, les travaux viseront à réhabiliter en profondeur toute la largeur de l’E411, de la bande d’arrêt d’urgence aux trois voies de circulation en passant par la berme centrale). En berme centrale, un nouveau système de drainage sera aménagé et les new-jersey seront remplacés. Les revêtements des deux sites de l’aire d’Ostin seront également réhabilités et le bassin d’orage de Libut sera curé.

La Sofico précise que les travaux permettront d’améliorer le cadre de vie des riverains de Warisoulx par l’aménagement de dispositifs visant à diminuer les nuisances sonores en provenance de l’autoroute sur environ 1km : via un mur antibruit et via un merlon acoustique (Ndlr : levée de terre ou d’enrochement)

À partir du 20 mars, la circulation s’effectuera sur deux voies dans les deux sens de circulation (vitesse limitée à 70km/h). L’aire d’Ostin sera inaccessible durant l’entièreté des travaux. L’accès aux stations-service situées à hauteur d’Aische-en-Refail sera assuré tout au long des travaux.

L’objectif sera de libérer les voies de la première phase pour l’hiver 2023.