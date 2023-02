Namur : Soupçonné d’attouchements sur une trisomique

Sous médication depuis les faits

Le 13 septembre 2019, la jeune fille s’est confiée à sa maman. Elle a déclaré qu’alors qu’ils se trouvaient dans cette camionnette, l’homme avait introduit sa main dans sa culotte et lui avait fait mal. La jeune fille a été particulièrement choquée par les faits. Elle en a parlé à sa maman. Cette dernière a prévenu l’institution dans laquelle sa fille était prise en charge. La directrice de l’institution a convoqué le quinquagénaire pour tirer au clair cette affaire. Les faits ont été dénoncés. Le suspect a été entendu par la police. “C’est elle voulait et moi au début, je ne voulais pas”, a-t-il déclaré. “La fille voulait que je mette ma main dans sa culotte, je ne comprends pas pourquoi il y a eu la police et tout cela. Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal.” Depuis les faits, la jeune fille serait particulièrement triste et présenterait un état de dépression selon son avocat. Elle pleure régulièrement et elle est sous traitement médicamenteux. “Elle se trouvait dans un stage à un endroit où elle était censée être protégée”, a indiqué l’avocat. “Depuis, elle a peur de tous les hommes.” Elle a expliqué que l’homme est “méchant” et il est “moche.” Elle aurait précisé qu’elle avait peur de lui.

Selon le parquet général, le prévenu se trouvait dans un état grave de déséquilibre mental au moment des faits et s’y trouverait toujours. Un état qui nécessiterait un internement.

Contraint de changer d’institution

L’avocat de la défense a estimé que les parents de la jeune fille avaient mis la pression sur l’institution. “Mon client fréquentait l’institution depuis trente ans et a dû partir “, a plaidé l’avocat. “L’institution devait prendre des précautions avant d’entendre mon client. Il aurait pu avoir une crise d’épilepsie. Cette institution s’est érigée en autorité policière”, a regretté l’avocat. Il a estimé que son client n’avait jamais formellement avoué les faits. Il a plaidé l’acquittement. Il a également souligné que son client était actuellement en institution fermée. L’avocat a également plaidé la suspension du prononcé. Il a estimé que l’internement n’était pas approprié. La cour rendra sa décision en mars prochain.