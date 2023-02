Chasse à l’homme dans les rues de Namur

Selon le parquet, c’est une véritable chasse à l’homme qui a eu lieu dans les rues de Namur le 15 mai 2018. Elle opposait plusieurs clans. Selon les 3 prévenus, 2 frères et un de leurs amis, l’un d’eux aurait été victime de coups de la part de la partie adverse. Aucune charge suffisante n’a été retenue à ce sujet et un non-lieu a été prononcé en faveur des “agresseurs”…qui se sont ensuite retrouvés victimes. Ils doivent répondre de plusieurs préventions : entrave méchante à la circulation, pour avoir bloqué le véhicule de leurs rivaux avec leur voiture, mais aussi destruction de véhicule, menaces avec une barre de fer, et détention de cette arme. Si 3 des préventions sont reconnues, celle de menace ne l’est pas.