Assises de Namur : du sang, un bâton de réglisse et des achats effectués avec la carte d’Anita ont mis les enquêteurs sur la piste de Terry Hoyoux

Après la lecture de l’acte d’accusation et l’interrogatoire de l’accusé, les enquêteurs ont présenté leur travail. Le corps de la victime, née en 1950, a été découvert le 26 octobre dans son habitation de la rue Delhalle à Wanze. Si un voisin a été interpellé par l’absence de la voiture d’Anita Lekeu dans le garage dont la porte était restée ouverte, c‘est le fils de la victime qui a trouvé le corps de celle-ci, sur le dos, un linge sur le visage, dans sa chambre à coucher. Sur place, la télévision avait disparu, tout comme son téléphone, son sac, son portefeuille et sa voiture. La zone de police Meuse Hesbaye est rapidement descendue sur les lieux du crime. Le cou de la victime présentait une quinzaine de coups de couteau, mais aussi des hématomes aux yeux et à la bouche et des traces de strangulation. L’autopsie révélera des coups de couteau au cou. Le décès de la victime résulte d’une asphyxie par strangulation et des coups de couteau portés au cou, qui ont sectionné la jugulaire et des artères. Sur place, un bâton de réglisse, substance qu’affectionnait Terry Hoyoux, est retrouvé. Un proche de la victime, révélera que le jour du meurtre, des achats ont été faits avec la carte de banque de la victime dans la station Shell d’Aische-en-Refail. Hoyoux et son complice apparaîtront sur les images de vidéosurveillance de celle-ci. Des projections de sang seront retrouvées sur une des chaussettes, un jeans et un jogging blanc, que l’accusé a demandé à sa mère de laver après les faits. Celle-ci le reconnaîtra sur les images de vidéosurveillance de la station-service. Elle se souviendra avoir parlé le jour des faits à son fils, qui était chez Anita Lekeu.

Interrogé par les policiers, l’accusé a d’abord nié être l’auteur du meurtre de sa grand-mère, malgré la présence de son ADN sur l’arme du crime, un couteau de 10 centimètres. Il a admis avoir été l’auteur du cambriolage, avant d’accuser son complice du meurtre, et de finalement reconnaître les faits, 7 mois plus tard, lors de la reconstitution.

La cour d’assises de Liège avait prononcé à l’égard de l’accusé une peine de 25 ans de prison, tout en lui reconnaissant des circonstances atténuantes, à savoir l’absence d’antécédent judiciaire, son jeune âge, son parcours de vie et sa personnalité. Si la fourchette légale de peine pour un meurtre est comprise entre 20 et 30 ans, le fait de reconnaître des circonstances atténuantes ramène celle-ci à une fourchette de 15 à 20 ans. L’arrêt de condamnation de la cour d’assises de Liège a donc été cassé par la cour de cassation en octobre dernier, après un pourvoi du ministère public, 2 semaines après le verdict.