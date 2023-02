Le week-end suivant, du 25 et 26 février, la plaine d’accueil du Domaine sera plongée dans l’ambiance colorée et festive du Carnaval avec des décors et des animations variés. « De drôles d’animaux se baladeront et divertiront petits et grands de leurs numéros fantaisistes. Des grimeurs se feront un plaisir de maquiller les petites frimousses. Un atelier pour confectionner soi-même son masque accueillera également les jeunes visiteurs », indique l’équipe communication du Domaine.

Durant ces deux semaines de vacances, le Domaine sera ouvert quotidiennement jusqu'au 5 mars inclus.