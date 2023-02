Cet établissement, futur quatre étoiles, dispose de 42 chambres (26 “standard”, 8 “deluxe”, 2 “executive” et 6 “family mezzanine”) et de 2 salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes. Mais aussi de sa propre brasserie ouverte, “le 830”, ouverte depuis 2011 tous les jours de la semaine. Le lieu accueille de la clientèle principalement business en semaine et loisirs le week-end ou durant les vacances scolaires. Il peut également recevoir des personnes en transit puisqu’il ne se trouve qu’à 800 mètres de la E411. “En un mois d’ouverture, le taux d’occupation quotidien est en moyenne de 15 % mais peut monter à 30 %. Par rapport à ce qu’on entend de la concurrence, c’est pas mal. Nous avons déjà aussi beaucoup de demandes pour des groupes”, explique Olivier Van Serveyt, hôtel manager.

Avec ce projet, les deux couples propriétaires souhaitaient compléter l’offre hôtelière disponible à Namur. “En plus de créer de l’emploi dans la région puisque 9 collaborateurs à temps plein de la région ont déjà été engagés. Comme dans ses brasseries, l’hôtel accorde une grande importance aux partenariats et produits locaux. ”

Diminuer l’empreinte écologique

Comme dans toutes nouvelles constructions, l’aspect écologique a fait l’objet d’une attention particulière : isolation performante et installation de 193 panneaux photovoltaïques. “Les clients disposent de bornes de recharge (12) pour leur véhicule et les produits (cosmétiques et autres) présents dans les chambres et salles de bains se veulent respectueux de la nature puisqu’ils sont conçus à partir de matériaux biosourcés, recyclables et recyclés. En chambre et dans les salles de réunion, le café proposé est bio et issu du commerce équitable. L’hôtel tente de limiter l’utilisation de papier grâce à la digitalisation du répertoire de clients et un accès gratuit à la presse en ligne. Pour les supports imprimés, la collaboration avec une imprimerie verte locale est d’application. Les clients sont conscientisés durant leur séjour à réduire leur empreinte écologique (diminution de la quantité d’eau utilisée, de l’éclairage, etc.). ” En ce sens, les démarches pour l’obtention du label de reconnaissance écologique, Green Key ont déjà été introduites.